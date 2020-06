Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Schwarzer Audi A3 beschädigt

Straelen (ots)

Am Mittwoch (10. Juni 2020) zwischen 13:00 und 13:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Beginenpad einen schwarzen Audi A3. Wahrscheinlich durch einen Parkrempler erlitt der Audi einen Schaden auf der linken Seite. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

