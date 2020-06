Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht nach Parkrempler

Geldern (ots)

Am Samstag (13.06.2020) kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 30-jährige Geldernerin hatte den von ihr genutzten BMW gegen 14:00 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz abgestellt und entdeckte bei ihrer Rückkehr gegen 15:00 Uhr einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür.

Der Unfallverursacher hatte sich bereits entfernt, ohne seine Beteiligung am Unfall zu melden oder seine Daten für die Schadensregulierung anzugeben.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

