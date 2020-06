Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Radfahrer stürzt und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu

Issum (ots)

Am Sonntag (14. Juni 2020) gegen 13:25 Uhr verlor ein 75-jähriger Issumer auf der Brücke am Markt offensichtlich ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Bei dem Sturz prallte er auf die Betonkante des Brückengeländers und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bis hinzugerufene Rettungskräfte eintrafen. Ein Hubschrauber brachte den Verunglückten anschließend in eine Spezialklinik, es bestand akute Lebensgefahr. (cs)

