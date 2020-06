Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pedelec-Dreirad aufgefunden

Wem gehört es?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kleve (ots)

Am Freitag (12. Juni 2020) informierte ein Mitarbeiter eines Restaurants an der Gruftstraße die Polizei darüber, dass auf dem Parkplatz des Lokals seit dem 3. Juni 2020 ein unverschlossenes Dreirad stünde. Dies würde offensichtlich niemandem gehören und auch die Beamten konnten bislang keinen Besitzer ausfindig machen. Es handelt sich um ein silberfarbenes Pedelec der Marke "Troy" als Dreirad (vorne ein Rad, hinten zwei). Das Gefährt ist mit einem großen Fahrradkorb und einem schwarzen Kindersitz ausgestattet. Wem gehört das Rad oder wer kann Angaben zum Besitzer machen? Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell