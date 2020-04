Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall auf der A20

Wismar (ots)

Am 19.04.2020, gegen 14.10 Uhr ereignete sich auf der A20 in Fahrtrichtung Lübeck, kurz hiner der Anschlussstelle Grevesmühlen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei denen ein hoher Sachsschaden entstand. Auf Grund von Unaufmerksamkeit fuhr ein PKW Mercedes aus Kiel auf eine vorausfahrende MAN-Sattelzugmaschine aus Rostock auf. Weder der 26jährige deutsche Mercedesfahrer noch der 61jährige deutsche LKW-Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. An der Unfallstelle traten großflächig Betriebsstoffe aus und verschmutzten die Fahrbahn. Eine Sicherung der Unfallstelle übernahmen die Feuerwehren Grevesmühlen und Upahl mit 38 Kameraden. Durch die Autobahnmeisterei Upahl erfolgte die Absicherung und Reinigung der Fahrbahn. Hiefür wurde die Autobahn teilweise gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Insgesamt enstand ein Sachschaden von ca. 55.000 EUR. Stefan Theobald Polizeihauptkommissar Autobahnpolizeirevier Wismar

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell