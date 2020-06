Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

LKW beschädigt Fußgängerampel

Straelen-Herongen (ots)

Am Donnerstag (11. Juni 2020) zwischen 11:30 und 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter LKW-Fahrer offenbar eine Fußgängerampel auf der Niederdorfer Straße. Zeugen hörten einen lauten Knall und sahen, wie der LKW, der in Fahrtrichtung Wachtendonk unterwegs war, scheinbar auf dem Parkplatz einer Bank wenden wollte. Dabei touchierte das Fahrzeug die Ampel, Teile rissen ab. Der Fahrer des LKW beendete daraufhin den Wendevorgang und fuhr weiter in Richtung Wachtendonk. Es soll sich demnach um einen weißen 7,5t-LKW mit roter Aufschrift gehandelt haben. Der Fahrer oder aber weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

