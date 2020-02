POL-BOR: Einladung zur Jahrespressekonferenz "Kriminalitätsentwicklung im Jahr 2019 im Kreis Borken"

Kreispolizeibehörde Borken

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang finden Sie die Einladung zu der Pressekonferenz, die am Montag, dem 02.03.2020, 13.00 Uhr, im Polizeigebäude an der Burloer Straße 01 in 46325 Borken stattfinden wird.

