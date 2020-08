Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl einer Geldbörse

PI Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.08.2020, 17:25 Uhr Ort: Zweibrücken, Hauptstraße SV: Ein Fahrgast der VRN, Linie Nr. 240, der vom Hilgard-Center zum ZOB Stadtmitte unterwegs war, bekam nach Ankunft am ZOB von einer ihr männlichen unbekannten Person beim Aussteigen samt Rollator geholfen. Offensichtlich griff der Täter während der Hilfeaktion in die Handtasche des Fahrgastes und nahm die darin befindliche Geldbörse an sich. Der Schaden des Fahrgastes dürfte sich auf ca. 220 Euro. | pizw

