Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Vinningen (ots)

Am 14.08.2020 gegen 11:45 Uhr befuhr eine 18-jährige Pkw Fahrerin mit ihrem schwarzen Opel die L482 von Bottenbach in Richtung Eichelsbachermühle. In einer Rechtskurve kam ihr ein schwarzer Geländewagen entgegen, welcher die Kurve schnitt. Dabei kam es zur Berührung der Außenspiegel beider Pkw. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pips

