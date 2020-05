Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Unbekannte Täter stehlen Beamer aus Schule

Homberg (ots)

Felsberg Einbruch in Schule Tatzeit: 27.05.2020, 15:00 Uhr bis 28.05.2020, 07:00 Uhr Einen Beamer stahlen unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Schule in der Unteren Birkenallee. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Schulgebäude, wo sie erfolglos versuchten zwei Türen im Verwaltungsbereich aufzubrechen. Aus einem unverschlossenen Raum entwendete die Täter einen Beamer. Der Wert der Beute und die Höhe des angerichteten Sachschadens stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

