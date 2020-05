Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Unbekannte Täter setzen Altkleidercontainer in Brand

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Brandstiftung an Altkleidercontainer Brandzeit: 28.05.2020, 04:35 Uhr 1.000,- Euro Sachschaden entstanden bei dem Brand eines Altkleidercontainers in der Ernst-Ihle-Straße. Unbekannte Täter hatten einen brennenden Gegenstand in den Altkleidercontainer geworfen und dadurch den Inhalt entzündet. Beim Eintreffen der Feuerwehr, stand der Inhalt des Containers in Flammen. Zum Löschen musste der Container von der Feuerwehr aufgebrochen werden Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

