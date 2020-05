Polizei Homberg

POL-HR: Borken: 16-Jährige und 29-Jähriger durch Raubtat leicht verletzt - Täter stiehlt Handtasche und Mobiltelefon - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Borken-Nassenerfurth Verdacht des Raubes Tatzeit: 28.05.2020, 00:36 Uhr Ein unbekannter Täter raubte in der vergangenen Nacht eine Handtasche und ein Handy. Eine 16-Jährige aus Kassel und ein 29-jähriger Borkener erlitten dabei leichte Verletzungen. Die alkoholisierte 16-Jährige und der alkoholisierte 29-Jährige lernten in Borken einen unbekannten Mann kennen und gemeinsam wollte man nach Nassenerfurth zur angeblichen Wohnung des Unbekannten deslaufen. Nach Angaben der Beiden schlug der unbekannte Täter unterwegs zuerst der 16-Jährigen mit der Faust auf die Nase und entwendete ihre Handtasche, in welcher sich wenige Euros und ein Handy befanden. Anschließend schlug der Täter dem 30-Jährigen gegen den Kopf und stahl ein weiteres Handy aus dessen Hosentasche. Mit seiner Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 35 Jahre alt, ca. 190 cm groß, hat eine normale Statur, blaue Augen und wenige helle kurze Haare. Zur Tatzeit trug er einen Pullover, eine Schweat-Shirt Jacke und einen carmouflagefarbenen Bundewehrrucksack. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell