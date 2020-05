Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Lohre: Versuchter Einbruch in Wiegehaus

Homberg (ots)

Felsberg-Lohre Einbruch in Wiegehaus eines Kieswerks Tatzeit: 23.05.2020, 13:00 Uhr bis 25.05.2020, 05:30 Uhr In das Wiegehäuschen eines Kieswerks im Forstweg brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein und verursachten hierbei 500,- Euro Sachschaden. Die Täter brachen im Erd- und Obergeschoss jeweils ein Fenster auf, wodurch sie anschließend in das betreffende Stockwerk einstiegen. Im Obergeschoss, an welches sie über eine Außentreppe gelangten, versuchten sie erfolglos einen kleinen Tresor zu entwenden. Hierzu schlugen sie zwei Leichtbauwände ein. Da der Tresor jedoch gesichert war, gelang ihnen dies nicht. Die Täter flüchteten ohne Beute aus dem Wiegehäuschen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

