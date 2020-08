Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährliche Körperverletzung

Pirmasens (ots)

Am 14.08.2020 gegen 21:25 Uhr saßen zwei Männer im Alter von 35 und 47 Jahren mit einer 34-jährigen Frau im Öttinger Park und konsumierten Alkohol. Plötzlich kam der 28-jährige Beschuldigte hinzu und fragte was eine Frau hier mache. Anschließend schlug er der Frau mit der Faust ins Gesicht, warf Bierflaschen nach ihr und schlug ihr mit einer abgebrochenen Bierflasche auf die Hände. Der Beschuldigte konnte von dem 35-jährigen Mann und zwei zufällig hinzugekommenen Zeugen überwältigt werden. Danach flüchtete der Beschuldigte und konnte später im städtischen Krankenhaus angetroffen werden. Er hatte diverse Verletzungen. Woher diese stammten, sind bisher nicht bekannt. Ein Alkotest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,38 Promille. Die Geschädigte Frau erlitt Prellungen und Schnittwunden an den Händen.|pips

