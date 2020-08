Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht von Zeugen beobachtet

Polizei Pirmasens (ots)

Am 16.08.202, gegen 00:45 Uhr, versuchte ein Mann sein Fahrzeug, einen Ford mit PS-Stadtkennzeichen, in der Blümelstalstraße in Pirmasens einzuparken. Dabei stieß er mit einem dort geparkten PKW zusammen. Er verursachte einen Fremdschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Offensichtlich bemerkte er sein Missgeschick und entfernte sich von der Unfallstelle. Er konnte jedoch von einem Zeugen beobachtet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem Fahrer geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

