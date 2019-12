Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geldwechsel vorgetäuscht - Bargeld gestohlen

Wittlich (ots)

Am Montag, den 23.12.2019, 10.45 Uhr, wurde ein 91-Jähriger Opfer eines dreisten Gelddiebstahls. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde das Opfer von einer noch unbekannten Frau direkt vor der Sparkasse/Schloßstraße angesprochen, als dieser dort sein soeben abgehobenes Bargeld zählte. Die Frau fragte nach, ob der Mann ihr Geld wechseln könne, was dieser verneinte. Zuhause angekommen stellte das Opfer fest, dass ihm ein 4-stelliger Betrag aus dem Portemonnaie entwendet wurde. Wer kann Hinweise geben, ob sich eine weibliche Person in diesem Bereich auffällig verhielt und möglicherweise noch andere Personen ansprach? Hinweise an die PI Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

