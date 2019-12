Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Verkehrsschildes

Maring-Noviand (ots)

Über die Weihnachtsfeiertage kam es an der ehemaligen K58 in Maring-Noviand zu einem Diebstahl eines Verkehrsschildes. Der bislang unbekannte Täter bzw. die unbekannte Täterin entwendete das Verkehrszeichen 250 (Verbot der Durchfahrt), welches bereits seit mehreren Monaten am Beginn der unbefestigten Fahrbahn stand. Hinweise bitte unter folgender Rufnummer an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues. Tel.: 06531/95270

