POL-PDLD: Edenkoben - Unfall mit Fahrradfahrer

Am frühen Abend (18:25h) kam es am Donnerstag, 02.07., an der Kreuzung Klosterstr. / Radeburger Str. zu einer Kollision mit einem Fahrradfahrer und einem PKW Fahrer. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen übersah der Radfahrer den bevorrechtigten PKW. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrradfahre Prellungen und Schürfwunden, wurde jedoch zum Glück nicht schwer verletzt.

