Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Geschwindigkeitsüberwachung an der Grundschule

Edesheim (ots)

Gestern Morgen (02.07.) wurde an der Grundschule in Edesheim eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Laserpistole durchgeführt. Von 07:40h - 08:20h mussten insgesamt fünf PKW gestoppt werden, weil sie zu schnell waren. Spitzenreiter war ein PKW-Fahrer, der statt der erlaubten 30 Km/h mit 50 Km/h gemessen wurde. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 70 EUR zu.

