POL-MG: Kranzuleitungskabel von Baustelle demontiert

Mönchengladbach (ots)

Auf einer Baustelle in Rheydt an der Wilhelm-Strater-Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch, 10. Juni, ein circa 15 Meter langes Kranzuleitungskabel fachgerecht demontiert und entwendet.

Die Baustelle ist mit Bauzaun gesichert. Die Täter können nur durch Überklettern einer Mauer auf das Grundstück gelangt sein. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr.

Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 erfolgen. (ds)

