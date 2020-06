Polizei Mönchengladbach

POL-MG: In Gaststätte Handy und Uhr erbeutet

Mönchengladbach (ots)

In einem Restaurant in Rheydt an der Wilhelm-Strater-Straße haben zwei Frauen dem Inhaber am Donnerstag, 11. Juni, ein Handy und eine Uhr gestohlen.

Nach Angaben des Geschädigten hatten die beiden Frauen gegen 14.40 Uhr das Restaurant betreten, den Mann bedrängt und immer wieder nach einer Karte gefragt. Er habe die Frauen schließlich zur Tür begleitet, dabei hätten sie ihn immer wieder angepackt. Als die Frauen das Lokal verlassen hätten, habe er schließlich das Fehlen von Handy und Uhr bemerkt.

Die Beschreibung der beiden Frauen: circa 1,50 bis 1,60 Meter groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze längere Haare; beide trugen Jeanshose und Mundschutz.

Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach erfolgen. (ds)

