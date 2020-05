Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unbekannter zersticht Reifen

Lahr (ots)

Am Montagmorgen wurden mehrere Fahrzeuge in der Römerstraße mit luftleeren Reifen aufgefunden und Ermittlungen eingeleitet. Gegen 6:20 Uhr teilte eine Fahrzeugbesitzerin mit, dass alle vier Reifen an einem Ford-Transporter der Familie zerstochen wurden. Am Tatort entdeckten die Beamten des Reviers Lahr tatsächlich auch die Einstichstelle an einem Pneu. Wie sich herausstellte, wiesen zwei weitere Fahrzeuge der Familie ebenfalls luftleere Reifen vor. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro. /bm

