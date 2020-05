Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Trunkenheit am Steuer

Lahr (ots)

Eine Alkoholfahrt am Sonntagabend dürfte einen 70-Jährigen teuer zu stehen kommen. Der VW-Fahrer fiel den Beamten des Polizeireviers Lahr auf, da er an der Kreuzung am Uhlsberg auffällig lange stehen blieb und erst nach längerer Zeit abbog. Die Beamten unterzogen ihn sRufhin einer Kontrolle in der Oberdorfstraße. Bei dem Mann wurde bei einem Atemalkoholtest ein Promillewert von rund 1,8 festgestellt. Nach der Entnahme einer Blutprobe auf dem Revier und der Beschlagnahme seines Führerscheins sieht der Mann nun einem Strafverfahren entgegen.

/bm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell