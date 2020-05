Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unbelehrbar

Offenburg (ots)

Ein besorgter Zeuge verständigte am Sonntagnachmittag die Leitstelle der Polizei, da er während seiner Tour durch die Gutenbergstraße einen Verkehrsteilnehmer beobachtete, der in gefährlichen Schlangenlinien unterwegs war. Im Zuge einer wenig später durchgeführten Kontrolle des verdächtigen Autofahrers trafen die Ermittler auf einen "alten Bekannten". Der 53 Jahre alte Opel-Fahrer trat bereits Ende April polizeilich in Erscheinung, da er unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Damals wurde dem Mann der Führerschein entzogen. Auch ein Atemalkoholtest kurz vor 17 Uhr erhärtete den neuerlichen Verdacht. Der 53-Jährige war mit nahezu zwei Promille am Steuer seines Wagens gesessen. Er erhält nun unangenehme Post der Staatsanwaltschaft und der Führerscheinstelle.

