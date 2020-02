POL-PDWO: Worms - Betrunkene verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Polizeidirektion Worms

Am heutigen Morgen, gegen 0:30 Uhr fuhr eine 42-jährige Wormserin in der Seidenbenderstraße gegen einen geparkten PKW und flüchtete von der Unfallstelle. Von der Alzeyer Straße fuhr die Frau in die Seidenbenderstraße ein und prallte gegen ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto, welches durch die Wucht des Aufpralls gegen das davor geparkte Fahrzeug geschoben wurde. Mit beschädigtem Vorderrad und lauten Schleifgeräuschen setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt fort, bog nach rechts in die Gewerbeschulstraße ab und parkte ihren Wagen in der Burkhardstraße. Zu Hause konnte die Fahrerin von der hinzugerufenen Polizeistreife angetroffen werden. Sie stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. An den PKW entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7000 Euro.

