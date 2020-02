Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht

Worms (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Monsheim befuhr am heutigen Montag, um kurz nach Mitternacht, die L425 aus Richtung B9 kommend in Richtung Mörrstadt. Kurz nach der Kreuzung Mittelrheinstraße kam er im dortigen Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt unbehelligt fort und flüchtete von der Unfallstelle. An seiner Wohnanschrift angekommen, verlor er erneut die Kontrolle über sein Auto. In der Hofeinfahrt blieb er mit dem linken vorderen Koftflügel an der Anhängerkupplung eines geparkten PKW hängen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich beide Fahrzeuge ineinander verhakten. Das Auto des Unfallverursachers wurde derart beschädigt, dass es von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der unverletzte Fahrzeugführer erheblich dem Alkohol zugesprochen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

