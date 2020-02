Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Missbrauch von Feuerlöschern - Drei Personen verletzt

Worms (ots)

Am gestrigen Sonntagabend wurden durch Unbekannte in der Tiefgarage Ludwigsplatz die in den fünf Parkebenen angebrachten Feuerlöscher entleert. Hierbei erlitten drei Personen Atemwegsreizungen und begaben sich ins Klinikum. Zunächst wurde dem Sicherheitsdienst gegen 18:00 Uhr mitgeteilt, dass in der Tiefgarage unter dem Ludwigsplatz Feuerlöscher entleert worden wären. Eine Passantin, ihre 13-jährigen Tochter sowie deren Freundin, die gegen 19:20 Uhr das Treppenhaus zur Tiefgarage, Eingang Martinsgasse, betraten, erlitten beim Einatmen des Löschpulvers leichte Verletzungen in Form von Atemwegsreizungen. Um kurz vor 22 Uhr erging erneut die Meldung, dass ein weiterer Feuerlöscher entleert wurde. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Worms, unter 06241/852-0.

