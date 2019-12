Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW kommt von Fahrbahn ab - PKW zerkratzt

Kreßberg: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Donnerstag um kurz nach 7 Uhr befuhr eine 18-jährige Lenkerin eines Opel Corsa die Marktstraße in Richtung Unterstelzhausen. Auf Höhe der Kornmarktstraße kam die junge Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab. Der Opel prallte dabei frontal gegen eine Straßenlaterne. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9500 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Schwäbisch Hall:PKW zerkratzt

Ein schwarzer VW Tiguan, der am Dienstag zwischen 18 Uhr und 20 Uhr Am Säumarkt abgestellt war, wurde in dieser zeit von einem bislang unbekannten Vandalen zerkratzt. An der hinteren linken Tür und dem Kotflügel befanden sich Kratzer, die einen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro mit sich bringen.

