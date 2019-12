POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogenhändler in Haft, Reifen an Streifnewagen zerstochen, Unfälle & aufblasbarer Weihnachtsmann entwendet

Polizeipräsidium Aalen

Rudersberg: Drogenhändler in Haft

Doppeltes Pech hatte ein 25-jähriger Mann aus Rudersberg am Dienstagnachmittag. Zunächst stürzte der Mann im Treppenhaus an seiner Wohnanschrift im Gassenäckerweg und verletzte sich. Bei der anschließenden Behandlung seiner Verletzungen wurde in der Wohnung des Mannes ein Tütchen mit weißem Pulver aufgefunden, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Da der Verdacht bestand, dass sich in der Wohnung des Mannes Betäubungsmittel befinden, wurde die Wohnung nach Erlass eines von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Durchsuchungsbeschlusses durchsucht. Der erste Verdacht bestätigte sich: Bei der Durchsuchung kamen über ein Kilogramm Amphetamin, ca. 250 Ecstasytabletten, ungefähr 30 Gramm Marihuana sowie diverse weitere Chemikalien, die mutmaßlich der Zubereitung von Amphetamin dienen sollten, zu Tage. Der junge Mann, der unter erheblichem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, der Beschuldigte wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert.

Schorndorf: Reifen an Streifenwagen zerstochen

Bereits am Montag, gegen 20:40 Uhr wurde der hintere rechte Reifen eines Streifenwagens, der zum Tatzeitpunkt am Bahnhof abgestellt war, aufgestochen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Mit geparktem Auto kollidiert

Ein 60 Jahre alter Mercedes-Fahrer kam beim Befahren der Unteren Hauptstraße am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr zu weit nach rechts und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Welzheim: Unfallflucht

Gegen 10:15 Uhr parkte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hundsberger Straße rückwärts aus und prallte hierbei gegen einen geparkten Dacia Sandero. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 928120.

Murrhardt: Aufblasbarer Weihnachtsmann entwendet

Zwischen 21:30 Uhr und 21:45 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe am Mittwoch aus einem Vorgarten in der Brennäckerstraße einen ca. 2,40 Meter großen, aufblasbaren Weihnachtsmann. Hierzu rissen sie die Befestigungen sowie ein Stromkabel ab. Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten in Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

