Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen, L 78a - Lebensgefährlich verletzt

Elchesheim-Illingen (ots)

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer hat am Montagmittag nach einer Kollision mit einer Autofahrerin lebensgefährliche Verletzungen davongetragen und musste nach einer notärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Eine 77 Jahre alte Mercedes-Lenkerin ist hierbei kurz vor 12 Uhr aus einem Waldweg auf die L 78a in Richtung Steinmauern eingebogen und dort mit dem bevorrechtigten und in Richtung Elchesheim fahrenden Jugendlichen zusammengestoßen. Der fließende Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 4.000 Euro.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell