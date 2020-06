Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Unfall: Polizei sucht roten Pkw und bittet um Zeugenhinweise

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstag, 11. Juni, gegen 11.30 Uhr in Schrievers an der Einmündung der Straße Vietenheide in die Mathildenstraße sucht die Polizei Mönchengladbach nach einem roten Pkw.

Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer befuhr nach eigenen Angaben mit einem weißen Toyota Auris die Straße Vietenheide in Richtung Mathildenstraße. An der Einmündung sei seine Fahrlinie von links von einem unbekannten Pkw-Fahrer geschnitten worden. Beim Ausweichversuch habe er dann einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw vom Typ Ford Fiesta touchiert, so der 73-Jährige.

Aufgrund von Spuren geht die Polizei davon aus, dass es zwischen dem unbekannten, geflüchteten Unfallverursacher und dem weißen Toyota Auris zu einem Kontakt gekommen sein muss. Rote Lackanhaftungen konnten festgestellt werden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell