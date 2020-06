Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alkoholisiert mit Pkw gegen Pkw geprallt: Sünder zeigt sich reumütig

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 11. Juni, gegen 0.45 Uhr ist ein 61-jähriger Autofahrer in alkoholisiertem Zustand in Schrievers auf der Watelerstraße mit seinem Pkw gegen einen geparkten Pkw geprallt.

Der Sünder zeigte sich reumütig: Schon gegenüber einem Zeugen räumte er unmittelbar nach dem Unfall ein, er habe etwas getrunken und "Sch... gebaut" - "und wir müssen jetzt die Polizei rufen". Sein Alkoholgeständnis und die freimütige Bewertung seines eigenen Verhaltens wiederholte er später den Beamten gegenüber: "Das tut mir alles leid."

Atemalkoholtest und Blutprobe waren fällig - und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss. (ds)

