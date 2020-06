Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gestohlenes Auto taucht wieder auf - Drei Minderjährige als Tatverdächtige

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Pkw-Diebstahl stehen bei der Polizei Mönchengladbach drei Minderjährige im Alter von 17, 16 und 15 Jahren als Tatverdächtige im Fokus der Ermittlungen.

Der VW Golf war am Mittwoch, 3. Juni, zwischen 16.30 und 20.30 Uhr in Hockstein auf einem Parkplatz am Stadtwald gestohlen worden.

Wieder aufgetaucht ist das Fahrzeug am Donnerstag, 4. Juni, gegen 20 Uhr auf einem Firmen-Parkplatz in Rheindahlen an der Erkelenzer Straße. Einer aufmerksamen Zeugin waren Jugendliche aufgefallen, die mit dem Wagen auf dem Parkplatz umherfuhren, die Reifen durchdrehen ließen und mit dem Auto auch gegen einen Baum geprallt waren.

Alarmierte Polizisten fanden den beschädigten Wagen verlassen mit offenen Türen und offener Motorhaube vor. Und in Büschen entdeckten sie drei Jugendliche, die sich dort versteckt hielten.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Wagen um den am Vortag in Hockstein gestohlenen VW Golf handelt, an dem Kennzeichen angebracht waren, die wiederum am Donnerstag in Venn entwendet worden waren.

Die Tatverdächtigen machten keine Angaben zur Sache. Sie wurden zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht. Drei Drogenvortests und zwei Blutprobenentnahmen folgten, ehe die Jugendlichen den Erziehungsberechtigten übergeben werden konnten.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariates gegen die drei Beschuldigten laufen nun weiter. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell