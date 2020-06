Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ring, Uhr, Geldbörse und Maler-Arbeitstasche entwendet

Mönchengladbach (ots)

Aus einem Einfamilienhaus in Windberg an der Annakirchstraße, in dem gerade handwerkliche Arbeiten vorgenommen wurden, hat ein unbekannter Täter am vergangenen Montag, 8. Juni, zwischen 13 und 14 Uhr einen Ring, eine Uhr und eine Geldbörse entwendet. Außerdem ließ er die Arbeitstasche eines Malermeisters samt Inhalt mitgehen.

Einem Zeugen war eine Person an dem Grundstück aufgefallen. Die Beschreibung des Unbekannten: männlich, sportlich gebaut, circa 1,80 Meter groß, blonde Haare, zwischen 25 und 30 Jahre alt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die in Zusammenhang mit diesem Diebstahl stehen könnten, sollte sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei Mönchengladbach melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell