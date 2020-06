Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kellner-Geldbörse gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Der Diebstahl einer Kellner-Geldbörse in einem Restaurant in Dahl an der Hofstraße ist der Polizei am Donnerstag, 11. Juni, angezeigt worden.

Zwei Frauen hatten laut Geschädigten-Schilderung das Restaurant kurz nach 19 Uhr betreten. Sie hätten erklärt, eine Flasche Wein kaufen zu wollen. Während eine Frau den Kellner an der Eingangstür in ein Gespräch verwickelt habe, sei die andere ins Restaurant hineingegangen und habe in einem unbeobachteten Moment das hinter dem Tresen deponierte Portemonnaie samt Bargeld entwendet.

Die Frau, die an der Tür geblieben war, soll vom Alter her Ende 40 sein, zirka 1,70 Meter groß; sie trug helle Oberbekleidung und dunkle Leggins. Die Frau, die im Restaurant war, soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein; sie trug eine dunkle Stoffhose der Marke Adidas und helle Oberbekleidung. Beide sollen zudem einen Mund-Nasen-Schutz getragen sowie mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

