Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte Täter dringen in Häuser ein oder hinterlassen Hebelspuren

Mönchengladbach (ots)

In mehrere Mehrfamilienhäuser im Mönchengladbacher Stadtgebiet sind in den vergangenen Tagen unbekannte Täter eingedrungen und machten insbesondere in Keller oder Fluren Beute.

Zwei Fahrräder sowie Schuhe erbeuteten Einbrecher in einem Keller in Dahl am Siepensteg. Die Tat wurde zwischen Dienstag, 9. Juni, 21 Uhr, und Mittwoch, 10. Juni, 8.50 Uhr, begangen.

Ein Fahrrad verschwand aus einem Keller in Hardterbroich-Pesch an der Bungtstraße zwischen Mittwoch, 10. Juni, 16.45 Uhr, und Donnerstag, 11. Juni, 22 Uhr.

Schuhwerk wurde in einem Mehrfamilienhaus in Gladbach an der Kronprinzenstraße zwischen dem 9. und dem 11. Juni entwendet.

Drei Paar Schuhe waren die Beute zwischen Dienstag, 9. Juni, 20 Uhr, und Mittwoch, 10. Juni, 8 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in Dahl an der Rheydter Straße.

Auf Kleidungsstücke und Koffer hatten es Unbekannte in Waldhausen an der Karstraße abgesehen. Dort drangen sie zwischen Donnerstag, 11. Juni, 22 Uhr, und Freitag, 12. Juni, 8 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus ein.

Hebelspuren wurden am Mittwoch, 10. Juni, noch an weiteren Objekten entdeckt. So gab es Einbruchsversuche an Mehrfamilienhäusern im Stadtteil Schmölderpark am Bäumchesweg sowie in Hardterbroich-Pesch an der Gabelsbergerstraße und an der Bungtstraße, außerdem an einem Einfamilienhaus in Hardt an der Brahmsstraße.

Hinweise sollten an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 erfolgen. (ds)

