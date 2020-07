Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Waldbrände

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Aufgrund der drei zurückliegenden Waldbrände im Zeitraum vom 21.06.2020 - 01.07.2020 im Bereich Mittelberg/An der Wegscheid ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandlegung. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

