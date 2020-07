Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Waldbrand

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am 01.07.2020 um 15:42 Uhr kam es in einem Waldstück im Bereich Mittelberg/An der Wegscheid zu einem Waldbrand. Hierbei brannten etwa 200 qm Wald ab. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Bereits am 27.06.2020 kam es dort zu einem Brand. Derzeit ist die Brandursache unklar.

