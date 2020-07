Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Schnell war es passiert. Beim Ausparken kurz nicht aufgepasst und gegen die Hausmauer gefahren. So geschehen gestern (01.07.22020, 16.40 Uhr) in der Ludwigstraße. Eine 57-jährige Autofahrerin fuhr an die Mauer eines Anwesens, verursachte Sachschaden und machte sich aus dem Staub. Das Fahrzeug der Verursacherin konnte anhand der guten Beschreibung unweit des Unfallortsorts ausfindig gemacht werden. Die Frau hatte ihren eigenen Angaben zufolge den Anstoß bemerkt und ist dennoch weggefahren. Warum sie wegfuhr, konnte sie nicht erklären. Jetzt muss sie sich in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten.

