Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung mit anschließender Verfolgungsfahrt

Germersheim (ots)

Am Dienstagabend wurde der Polizei Germersheim gegen 20.45 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Personen im Fronte Lamotte Park gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort zunächst jedoch niemanden antreffen. Zeugen gaben an, dass die vermeintlichen Täter mit einem weißen VW Golf flüchteten. Im Rahmen einer Fahndung stellten die Beamten ein entsprechendes Fahrzeug fest und wollten dieses einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer beschleunigte seinen PKW stark und versuchte über die Frühlingsstraße und die Berliner Straße zu flüchten. Dort verloren die Beamten den Blickkontakt zu dem flüchtenden Fahrzeug. Bei der Verfolgungsfahrt wurde mindestens eine Person gefährdet. Können Sie Hinweise zu der Schlägerei geben oder wurden sie durch den Fahrer des VW Golfs gefährdet, melden Sie sich unter der 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

