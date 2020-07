Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Vorsicht im Internet

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Gerade in dieser Jahreszeit sind Pools besonders gefragt. Schnäppchenjäger sind im Netz unterwegs und suchen nach preisgünstigen Angebote. Aber Vorsicht! Auch ihnen werden Fallen gestellt. Ein Betrugsfall wurde über die Onlinewache gemeldet, wonach eine Frau auf einer Internetplattform einen preisgünstigen Pool für 1900 Euro bestellt und den Kaufbetrag an den Anbieter überwiesen hatte. Leider wurde das Schwimmbecken nicht geliefert, weil der Anbieter nicht existent war. Hinweis der Polizei: Käufer sollten im Netz immer mit offenen Augen auf Shopping-Tour gehen. Stets sollte die Seriosität des Anbieters, die Artikelbeschreibung sowie Versand- und Lieferbedingungen geprüft werden. Wählen Sie in jedem Fall immer eine sichere Zahlungsmethode.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell