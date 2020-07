Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Versuchte Einbrüche in Wohnanwesen

Von Unbekannten wurde in den Kreuzäckern zurückliegenden Tagen versucht, in zwei Wohnanwesen einzubrechen. In einem Fall wurde mit einem spitzen Gegenstand versucht, eine Seitentür aufzuhebeln. An einem weiteren Anwesen in unmittelbarer Nachbarschaft konnte Hebelspuren an der Haustür als auch an der Abschlusstür einer Einliegerwohnung festgestellt werden. Vermutlich wurden die Unbekannten bei ihrem Vorhaben gestört. Verdächtige Hinweise und Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.

