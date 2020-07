Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Senioren sind wachsam

Landau (ots)

Am 30.06.20 versuchte ein Betrüger bei mehreren Senioren im Bereich der Polizeiinspektion Landau , an Geld zu kommen. Er benutzte die Masche, in der er die Senioren als "Hauptkommissar Schneider" anrief und angab, dass in deren Nachbarschaft eingebrochen wurde und dort ein Notizzettel mit den Anschriften der Senioren gefunden wurde. So wollte er an Informationen über deren Vermögensverhältnisse und Wertsachen erlangen. Die Senioren durchschauten aber den Trickbetrüger und so kam es zu keinen Schäden. Die "richtige" Polizei wird bei Anrufen niemals Fragen über Vermögensverhältnisse und Wertsachen stellen. Die Polizei bittet bei solchen oder ähnlichen Fällen, bei denen Betrüger anrufen, immer die Polizei zu verständigen.

