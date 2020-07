Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dörrenbach - Umweltsünderin anhand von Briefen ermittelt

Dörrenbach (ots)

Am 30.06.2020 wurden an einem Waldweg in der Gemarkung Dörrenbach mehrere Säcke mit Unrat festgestellt. Anhand von diversen Briefstücken inzwischen des Mülles konnte die Verursacherin ausfindig gemacht werden. Diese entsorgte die Verunreinigung schließlich ordnungsgemäß. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, wegen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz, eingeleitet.

