POL-WHV: Kurzfristiger Einsatz bei einer Schule in Wilhelmshaven - Verdacht, dass Reizgas besprüht wurde, keiner verletzt, Schulbetrieb verläuft ohne Störungen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochmorgen, 10.06.2020, kam es gegen 08:45 Uhr in der tom-Brok-Straße zu einem Einsatz, bei dem die Polizei und die Feuerwehr ausrücken mussten. Die an der Oberschule eingetroffenen Beamten erhielten vom Schulleiter Kenntnis, dass vermutlich Reizgas versprüht wurde, betroffen seien zwei Klassenräume. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr betraten unter Atemschutz die zu dieser Zeit geräumten Klassenzimmer, weitere Absperrungen waren nicht erforderlich. Nach derzeitigem, Sachstand besteht der Verdacht, dass Schüler aus bislang unbekannten Gründen Reizstoff versprüht haben könnten. Es wurde niemand verletzt, die Ermittlungen dauern an. Nach etwa 30 Minuten war der Polizeieinsatz bereits erledigt, der nur kurzzeitig gestörte Schulbetrieb konnte wiederaufgenommen werden.

