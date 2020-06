Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vier Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - davon einer unter Alkoholeinfluss - mit 2,35 Promille ein Fahrzeug geführt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen, 08.06.2020, kam es in der Friedrich-Paffrath-Straße/Friedenstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Sachstand befuhr ein Omnibusfahrer gegen 08.35 Uhr die vorfahrberechtigte Friedrich-Paffrath-Straße in nördliche Richtung, als im Einmündungsbereich der Friedenstraße aus entgegengesetzter Richtung ein Lkw kam und in die Friedenstraße eingebogen sei, ohne den Omnibus durchfahren zu lassen. Zur Vermeidung eines Zusammenstoßes mit dem Lkw hätte der Omnibusfahrer eine Vollbremsung durchführen müssen. Aufgrund der Vollbremsung stürzte ein Insasse des Busses, der leicht verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer konnte in der Folge festgestellt werden, die Ermittlungen dauern an. Gegen kurz vor zehn befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw Hyundai die Posener Straße in Fahrtrichtung Osten. An der Einmündung Posener Straße/ Ecke Dirschauer Straße beabsichtigte er nach links in die Dirschauer Straße einzubiegen und nahm dabei einem 81-jährigen Radfahrer die Vorfahrt, als dieser auf dem Radweg der Posener Straße die Dirschauer Straße von Osten nach Westen queren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 81-Jährige leicht verletzt. Um kurz nach 17 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall. Eine 25-Jährige befuhr mit ihrem PKW Skoda die Friedrich-Paffrath-Straße in Fahrtrichtung Norden und ein 58-Jähriger mit seinem PKW BMW hinter der 25-Jährigen. Im Kreuzungsbereich zur Kurt-Schumacher-Straße beabsichtigte die 25-Jährige nach rechts auf die Kurt-Schumacher-Straße einzubiegen. Aufgrund des kreuzenden Verkehrs musste sie allerdings halten, was der BMW-Fahrer übersah und auf den Pkw Skoda auffuhr. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden, die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Am Montagabend, 08.06.2020, kam es im Banter Weg zu einem weiteren Verkehrsunfall. Dort befuhr ein 60-Jähriger gegen 21:00 Uhr in nördliche Richtung. Aufgrund seiner Alkoholisierung geriet er mit seinem Pkw Daimler zu weit nach rechts und kollidierte in Höhe Hausnummer 159 mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung des 60-Jährigen festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme seines Führerscheins erforderlich wurden. Die Beamten untersagten dem 60-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

