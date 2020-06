Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Durchsuchungserfolg für die Polizei in Jever - Ermittlungsverfahren gegen einen 23-Jährigen wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln - Polizei beschlagnahmt diverse Waffen

Jever (ots)

Ermittler des Polizeikommissariats Jever durchsuchten am frühen Dienstagmorgen, 09.06.2020, die Wohnung des mutmaßlichen Täters im Wangerland. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. Die im Vorfeld getätigten umfangreichen Ermittlungen zeichneten sich insbesondere durch die gute Zusammenarbeit mit der Verfügungseinheit und Fahndungskräften der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland aus. Auf dieser Grundlage konnten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg nach richterlicher Anordnung am Dienstag das Objekt durchsucht werden. Im Rahmen dieser Hausdurchsuchung fanden die Beamten des Kriminal-, und Ermittlungsdienstes vom Polizeikommissariat Jever zusammen mit den Beamten der Verfügungseinheit, der Fahndung und des Zolls insgesamt sechs Einhandmesser, ein Smartphone, ca. 2 Gramm Marihuana, einen Baseballschläger sowie zwei Soft-Air-Gewehre und eine Soft-Air-Pistole (FOTO). Der 23- Jährige steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln und Waffen geführt und benutzt zu haben, für die er den erforderlichen Waffenschein nicht besitzt. Die in der Wohnung gefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

