Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall, Radfahrer leicht verletzt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Varel (ots)

Am Montagmorgen, 08.06.2020, beabsichtigte ein 58-Jähriger aus Varel gegen 07:30 Uhr vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Wiefelsteder Straße zu fahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende, entgegen der Fahrtrichtung fahrende 40-Jährige aus Varel auf ihrem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß stürzte die 40-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Außerdem stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung am Montagabend gegen 23.30 Uhr fest, dass ein 21-Jähriger aus Varel mit seinem Kleinkraftrad in der Wiefelsteder Straße ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten leiteten gegen den 21-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell