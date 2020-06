Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in eine Wohnung - Zeugin hörte Geräusche - Unbekannte werfen Bleiglasfenster einer Kirche ein - Bargeld entwendet

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Montag, 08.06.2020, hörte eine Zeugin gegen 00:25 - 00:40 Uhr, wie eine Person in der Börsenstraße in einem Mehrfamilienhaus versucht hätte, die Wohnungseingangstür zu öffnen. Es blieb jedoch beim Versuch.

Außerdem wurde in der Preußenstraße in der Zeit vom 07.-08.06.2020 ein Bleiglasfenster der Friedenskirche mit einem Backstein eingeworfen.

Anschließend gelangten die bislang unbekannten Täter in die dortige Kapelle und entwendeten aus dem Gemeindehaus u.a. Bargeld.

In beiden Fällen bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, die Auffälliges gehört oder gesehen haben, unter der Rufnummer 04421/942-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell