Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Wilhelmshaven - Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Montagabend, 08.06.2020, kam es am Banter See zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher bzw. Heranwachsender. Bei dieser gegen 21:40 Uhr passierten Auseinandersetzung sollen mindestens sechs Personen beteiligt gewesen und nach ersten Angaben auch Eisenstangen genutzt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde keine Person durch eine Eisenstange verletzt, Hintergründe und Tatbeteiligungen der zum Teil feststehenden Beteiligten stehen noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an. Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, die etwas von dieser Auseinandersetzung mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

